Выявлены будущие звезды казахстанского бокса

Кто продолжит поддерживать славу казахстанского бокса на мировой арене в будущем, когда завершат карьеру нынешние лидеры сборной страны? Ответ на этот вопрос попытались найти на завершившемся в Атырау чемпионате Казахстана по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения, передает zakon.kz.

Первое командное место заняли юные мастера ринга из Шымкента, на второй строчке разместились ребята из Жамбылской области, замкнули призовую тройку боксеры из Туркестанской области. Лучшим боксером соревнования был признан Жандос Алпысбаев (Атырауская область), самым техничным боксером специалисты признали Мади Хамза (Алматы), приз за волю к победе получил Аскар Куаныш (Жамбылская область).

Старший тренер юношеской сборной Казахстана Рахимжан Садыков выразил уверенность, что всех призеров ЧРК ждет большое спортивное будущее. В свою очередь, исполнительный директор Атырауской областной федерации бокса Батырбек Калыков отметил, что турнир удалось организовать на высоком уровне, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Каждый спортсмен стремился показать максимум своих возможностей и продемонстрировать качественный бокс. Хотелось бы поздравить всех медалистов республиканского чемпионата с завоеванием ценных наград и высокими спортивными показателями. Хорошего результата добились представители атырауского бокса, которые выиграли 6 наград различного достоинства (3 бронзы, 2 серебра и 1 золото). Потенциал местных боксеров позволяет рассчитывать, что уже в обозримом будущем они успешно смогут конкурировать с сильными противниками на официальных международных стартах. Для этого наша федерация во главе с Шухратом Данбаем создает все необходимые условия. Надеемся, что завершившийся чемпионат РК придаст дополнительный импульс развития казахстанскому боксу, - отметил исполнительный директор АФБ.

34 кг: Нурсултан Сейтбек (Туркестанская область)36 кг: Алдияр Бахадур (Шымкент)38 кг: Рамазан Орынбасар (Жамбылская область)40 кг: Мухамедали Калиев (Павлодарская область)42 кг: Бейбарыс Алматулы (Туркестанская область)44 кг: Нуртас Балтабай (Жамбылская область)46 кг: Мади Хамза (Алматы)48 кг: Даулет Елтай (Шымкент)50 кг: Бауыржан Муратов (Акмолинская область)52 кг: Арнур Рустем (Жамбылская область)54 кг: Назар Жусип (ЗКО)56 кг: Тагир Сатаев (ЗКО)58 кг: Аян Пернехан (Шымкент)60 кг: Бекарыс Нурмухан (Мангыстауская область)63 кг: Жасулан Бердалы (Шымкент)66 кг: Жандос Алпысбаев (Атырауская область)70 кг: Дулат Атейбек (Алматинская область)74 кг: Диас Аюпов (Мангыстауская область)80 кг: Расул Асанханов (Карагандинская область)Свыше 80 кг: Бексултан Кайратулы (Алматы)

Подготовил Альберт Ахметов