Кто разрешил Бекшину смягчить карантин в Алматы

Главный государственный санврач Жандарбек Бекшин советовался с Минздравом о смягчении карантина в Алматы, сообщила в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, когда принимается постановление главного санитарного врача об ужесточении ограничительных мер в масштабах всей страны, то да, их ослаблять имеет право главный госсанврач страны, потому что эти мероприятия принимаются в масштабах страны, — объяснила Есмагамбетова в ходе брифинга.

Она добавила, что при этом каждый государственный врач находится на территории и детально знает свою эпидситуацию, соответственно им даны права ужесточать меры.

И меры, которые принимаются санитарными врачами в контексте региона, они могут ослаблять. Но постановления главных государственных врачей регионов, независимо ужесточают они или ослабляют, то в обязательном порядке согласовываются с главным государственным врачом страны. Постановление (Жандарбека Бекшина — прим.) было согласовано с нами. Сегодня видим, что эпидситуация в Алматы находится на одном уровне. Ситуация в Алматы и Нур-Султане, если не улучшается, то хотя бы стабилизируется, — заявила глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

3 апреля сообщалось, что главный государственный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, ослабив карантин, несмотря на то, что Алматы в "красной зоне".

Так, например, согласно постановлению, продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины могут работать с 6:00 до 00:00. Непродуктовые магазины, в том числе, строительные, с 10:00 до 20:00. Парикмахерские и салоны красоты только по записи. Супермаркеты, гипермаркеты и торговые сети могут работать с 6:00 до 2:00. ТРЦ, торговые дома в будние дни с 10:00 до 22:00. В субботу и воскресенье работать не будут.

Объекты общественного питания, в том числе в ТРЦ с отдельным входом в будние с 10:00 до 22:00 с заполняемость 50%, в выходные только на летних площадках, также с 10:00 до 22:00. Фудкорты только на вынос.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан