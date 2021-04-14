Почему вакцинированные пассажиры должны предоставлять ПЦР-тест при перелете

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов объяснил, почему вакцинированным от коронавируса пассажирам нужно иметь при себе справку об отрицательном ПЦР-тесте во время перелета, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что паспорт вакцинации был внедрен с целью учета и планирования объемов вакцинации, а также четкого определения статуса человека.

Мы изучили международный опыт и увидели, что даже в тех странах, где достаточно большие объемы вакцинации, не отменяют правила проведения ПЦР-теста при посадке на воздушное судно. Это связано с тем, что человек, получивший вакцину, может быть носителем коронавирусной инфекции. В первую очередь, мы должны заботиться о здоровье всех пассажиров. Марат Шоранов

Напомним, 12 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, по которому с 14 апреля пассажиров, не предоставивших справку о результатах ПЦР-тестирования, не будут допускать в самолет.

Тамила Языкова, Нур-Султан