Более 2 млн тенге составляет призовой фонд республиканского IT хакатона

До 22 апреля продлится регистрация на Фестиваль инновационных идей "IT Fest 2021", организованный "Международным университетом информационных технологий". IT Fest – это перезагрузка любимого в IT-сообществе ежегодного фестиваля HackDay, существующего с 2011 года, в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан".

В основе фестиваля - серия мероприятий, целью которых является разработка проекта от идеи до практической реализации в максимально короткие сроки. Участие бесплатное и открыто для всех специалистов, студентов и школьников, выбравших:

· "Информационные технологии"

· "Дизайн и анимация"

· "Сетевые технологии" (CISCO)

· "Кино и видео"

· "Готовые решения"

Ученики школ и колледжей получат возможность выиграть полную оплату или скидку на обучение в МУИТ, а все остальные победители категорий – денежные призы от 150 до 250 тысяч тенге. Для этого участники должны будут за несколько дней разработать и представить жюри проект на заданную тему.

IT Fest - шанс выиграть крупные денежные призы, а также гранты и скидки на обучение в самом крупном IT университете Казахстана, единственном вузе в стране, получившем институциональную международную аккредитацию ASIIN (Германия).

Фестиваль — возможность для ребят реализовать свои идеи на практике, — говорит Ректор МУИТ Раиса Ускенбаева. — Это шанс обратить на себя внимание, получить поддержку в мощной творческой обстановке, стать частью движения в сторону новых реалий цифрового государства, а для выпускников школ хорошая возможность определить свое дальнейшее будущее, получив грант.

It Fest пройдет онлайн. Чтобы принять участие, соберите команду из 3-х человек и зарегистрируйтесь на сайте itfest.kz до 22 апреля.

Генеральным спонсором мероприятия является АО Халык Банк. Партнерами выступили АО Казахтелеком, Microsoft, Cisco. Информационный спонсор проекта – телеканал КТК.