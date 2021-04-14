Сагинтаев высказался об озеленении Алматы

Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире рассказал о том, как проходит процесс озеленения города, сообщает zakon.kz.

По его словам, озеленение является приоритетом.

В своей стратегии в одном из семи пунктов мы отметили, что город должен быть зеленым. Но в последнее время мы стали утрачивать статус Алматы зеленого города. Если смотреть на цифры, то на сегодня у нас 2 млн 600 тысяч деревьев.Из них 23% ослаблены или находятся в аварийном состоянии. Остается 1 млн 900 тысяч деревьев - это и есть наш зеленый фонд, - отметил аким города.

Он уточнил, что больше всего этого фонда находится в Медеуском, Турксибском районах, в роще Баума и в старых районах города.

За последние 10 лет город разросся в 2 раза. Появились новые районы. Территория увеличилась, а фонд - нет, - добавил глава города.

Аким отметил, в сентябре 2019 года была объявлена программа "Жасыл Алматы".

Несмотря на пандемию, было высажено 282 тысячи саженцев. В основном посадки проводились в Алатауском – 187 тыс., Турксибском – 46 тыс. и Медеуском - 21 тыс. районах.

В дальнейшем мы охватим территорию в 65 га. Проводится огромная работа по озеленению. Где и как будем высаживать - уже утверждено. Отрадно, что к нашей акции подключается много неравнодушных. Начата посадка 350 тысяч деревьев в этом году. В весенний период будет высажено 50 тыс. деревьев, основные посадки будут в осенний период, так как это наиболее благоприятное время, - заключил он.