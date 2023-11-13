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Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения Фото: gov.kz
Акимат столицы совместно с Центром урбанистики города разрабатывает Устав озеленения Астаны.

Документ будет содержать свод правил и рекомендаций, которые включают конкретные меры, планы и общую стратегию по озеленению столицы. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата.

Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Фото: gov.kz

Устав послужит инструментом для качественного озеленения и обращения особого внимания к вопросам в этой области со стороны всех инстанций, в том числе представителей промышленных и коммерческих объектов, жилых комплексов, торговых и бизнес-центров и др.

В рамках документа будут приняты требования по зеленым насаждениям, обеспечению системами полива и уходовыми работами, регламент по количеству деревьев и др.

Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Фото: gov.kz

Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Фото: gov.kz

К примеру, в текущем году в 2,5 раза увеличена посадка зеленых насаждений со стороны застройщиков. Они высадили более 100 тыс. зеленых насаждений.

На сегодняшний день по итогам проведенной инвентаризации зеленых насаждений площадь озеленения на одного жителя столицы составляет 14 м2.

Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Фото: gov.kz

Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Фото: gov.kz

Поставлена цель увеличить ее до 19 м2 в разрезе нескольких лет.

Предложения и идеи по озеленению города жители могут направлять на почту Центра урбанистики centerofurbanism@gmail.com.

Предложения будут обработаны и учтены. В декабре текущего года Устав озеленения города рассмотрят на заседании маслихата Астаны.

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Редакция Zakon.kz
Астана
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