Город-сад: в Астане разрабатывают Устав озеленения

Акимат столицы совместно с Центром урбанистики города разрабатывает Устав озеленения Астаны.

Документ будет содержать свод правил и рекомендаций, которые включают конкретные меры, планы и общую стратегию по озеленению столицы. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата.

Фото: gov.kz

Устав послужит инструментом для качественного озеленения и обращения особого внимания к вопросам в этой области со стороны всех инстанций, в том числе представителей промышленных и коммерческих объектов, жилых комплексов, торговых и бизнес-центров и др.

В рамках документа будут приняты требования по зеленым насаждениям, обеспечению системами полива и уходовыми работами, регламент по количеству деревьев и др.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

К примеру, в текущем году в 2,5 раза увеличена посадка зеленых насаждений со стороны застройщиков. Они высадили более 100 тыс. зеленых насаждений.

На сегодняшний день по итогам проведенной инвентаризации зеленых насаждений площадь озеленения на одного жителя столицы составляет 14 м2.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Поставлена цель увеличить ее до 19 м2 в разрезе нескольких лет.

Предложения и идеи по озеленению города жители могут направлять на почту Центра урбанистики centerofurbanism@gmail.com.

Предложения будут обработаны и учтены. В декабре текущего года Устав озеленения города рассмотрят на заседании маслихата Астаны.