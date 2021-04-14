Такие факты должны пресекаться - в Минэкологии прокомментировали видео с озера Каинды

Видео девушки на матрасе с озера Каинды вызвало резонанс среди казахстанцев, сообщает zakon.kz.

В Министерстве экологии отметили, что нельзя нарушать порядок пребывания на особо охраняемых природных территориях.

За нарушение элементарных правил согласно статье 380 КоАП РК предусмотрено предупреждение или штраф. Друзья, все это очень серьезно. Помимо привлечения к ответственности, могут иметь место и несчастные случаи. Зачем наносить таким образом вред окружающей среде, ее неповторимости?! Вот, к примеру, видео, которое активно распространяется в социальных сетях, где на озере Кайынды, ради красивого кадра человек демонстрирует неуважительное отношение к уникальной природе. Справедливо, что сейчас инспекторами в отношении авторов ролика составляется протокол правонарушения. Такие факты должны пресекаться, - отметила пресс-секретарь Самал Ибраева.

Представитель ведомства вспомнила и то, что туристы сделали с розовым озером Кобейтуз.

Тогда на уникальный водоем люди заезжали на машинах, оставляли мусор, вывозили природную соль. К сожалению, случаи такого варварства к природе повторяются. Кстати, это еще раз доказывает, что в национальных парках нужна инфраструктура, цивилизованный подход, важен ЭКОтуризм. Иначе такой "дикий" туризм будет только процветать.Мы еще раз хотим обратиться к казахстанцам. Начинается туристический сезон. У нас в Казахстане множество мест с красивой природой, которые нужно и важно посещать. Казахстанская природа неповторима! Радует, что за последние годы многие открыли для себя нашу страну по-новому. НО! Наша общая обязанность – соблюдать общепринятые нормы и правила. Давайте беречь природу и своим примером воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и любовь к животным, растениям, лесу, горам! - заключила Ибраева.