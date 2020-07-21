Нашли и оштрафовали водителя, заехавшего в розовое озеро Кобейтуз 

Автомашина была зарегистрирована на одно из частных строительных предприятий города Нур-Султан.

Акмолинские полицейские привлекли к ответственности по двум административным статьям водителя автомашины, неправомерные действия которого на озере Кобейтуз были запечатлены на фото и размещены в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

Фотография автомобиля, водитель которого заехал на уникальное озеро Кобейтуз, появилась в социальных сетях. Многие пользователи были крайне возмущены действиями водителя и требовали наказать нарушителя. Акмолинскими полицейскими были проведены оперативно – розыскные мероприятия по установлению владельца внедорожника и обстоятельств дела.

В результате принятых мер, стражами порядка установлено, что автомашина Toyota Land Cruiser Prado зарегистрирована на одно из частных строительных предприятий города Нур-Султан.

20 июля 40-летний водитель на данном внедорожнике заехал на озеро Кобейтуз. По данному факту стражи порядка привлекли нарушителя к административной ответственности по двум статьям: по 364 КоАП РК (Нарушение правил общего водопользования) и по 434-2 (Загрязнение мест общего пользования) КоАП РК.

В связи с этим, полицейские убедительно просят граждан соблюдать требования законодательства в области санитарно – эпидемиологического благополучия и не относится к природе пренебрежительно и безответственно. К, слову в целях недопущения нарушения санитарных норм, по поручению руководства Департамента полиции Акмолинской области, на двух автодорогах в направлении к озеру Кобейтуз, 20 июля выставлены три мобильных поста по контролю за въездом и выездом на запретную территорию. Дополнительное патрулирование экипажи полиции осуществляют на прибрежной зоне озера.

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