В отдаленных районах Алматы строятся парки и скверы

Бакытжан Сагинтаев рассказал о плане по модернизации и созданию новых зеленых зон в виде парков, скверов и обустроенных пешеходных улиц, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что это остается одним из актуальных вопросов для алматинцев.

Несмотря на карантин, в прошлом году провели ремонт в 22 парках и скверах, в том числе всеми любимом парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, обустроено 10 пешеходных улиц и создано 14 новых зеленых зон. Все это 284 га благоустроенной городской территории, - сказал аким города.

По словам главы города, дефицит досуговых мест всегда был в Алатауском, Жетысуском, Ауэзовском районах.

В прошлом году с нуля на заброшенных территориях построены новые рекреационные зоны. Например, на месте болота в мкр. Карасу Алатауского района обустроен сквер с прогулочными аллеями, амфитеатром, современной уличной мебелью. Проведен ремонт в парке "Дружба" и в сквере им. Шухова. Ранее это была неприглядная территория между школой и больницей, сейчас там гуляют дети и взрослые, можно заняться спортом. В Турксибском районе около аэропорта построен новый парк "Желтоксан". Заложен сосновый бор, где высажено 3,5 тыс. сосен. В планах довести до 63 га. Через дорогу располагается березовая роща - на 6 га высажено 4 тыс. берез, - отметил он.

Аким уточнил, что одним из важных направлений работы является обустройство водных объектов.

Через Алматы протекают 12 больших рек. В этом году планируется благоустроить территорию вдоль рек Есентай, Жарыбулак, Улкен и Киши Алматы. Уже начато проектирование рек Боралдай, Тастыбулак, Карагайлы, продолжим Улкен и Киши Алматы. Основной принцип – благоустройство через сохранение природного ландшафта, - рассказал в прямом эфире Сагинтаев.

Кроме того, в этом году начнется строительство новых 9 парковых зон.

Учитывая, что существует проблема в отсутствии земель, проводится работа по возврату 8 земельных участков для создания новых рекреаций. Также вернули 2 участка в квадрате улиц Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Панфилова для организации парковых зон. Вместе с тем для озеленения города и сохранения природного ландшафта переданы 120 га (31%), это позволит создавать комфортную среду для горожан, - заключил аким.