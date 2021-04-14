Несколько алматинских улиц реконструируют в 2022 году

В акимате Алматы рассматривают проекты масштабной реконструкции нескольких улиц в центре города, сообщает zakon.kz.

Улица Сатпаева важная транспортная и пешеходная артерия, на которой расположены множество учебных заведений, культуры и спорта и социальных объектов. На Сатпаева находится главная площадь города, городская администрация - акимат, площадь Независимости Казахстан и т.д.. Общая длина проектируемого участка 3,9 км. Основными проблемами улицы является ее чрезмерная ширина (от Достык до Назарбаева). Когда-то она использовалась для проведения парадов военной техники, сейчас такой необходимости нет, но есть необходимость создания комфортных городских пространств, расширения тротуара, озеленения. На перекрестке с проспектом Сейфуллина часто возникают заторы, вызванные загруженностью пересечения. Еще одной проблемой улицы является ее слабая насыщенность объектами притяжения в пределах пешеходной доступности, низкая плотность жилых и деловых кварталов не позволяет создавать пешеходный трафик в обоих направлениях. Разреженность объектов на площади республики, несмотря на существующий подземный торговый центр и наличии офисных площадей и достаточного количества парковочных мест, не позволяет активизировать общественные пространства вдоль улицы.

Благоустройство и улучшение проспекта Достык для пешеходов продолжится на втором этапе реконструкции. Два года назад отремонтировали нижнюю часть проспекта от улицы Казыбек би до проспекта Абая. Следующий этап - реконструкция от Абая до проспекта Аль-Фараби.

Проспект Достык до пробивки ВОАД выполнял роль восточной меридианы и воротами к горным достопримечательностям Алматы- катку Медео, ГЛК Шымбулак. Особенность проспекта - его уклон, в некоторых местах он достигает 3-4%, это сказывается на тротуарах, наклонные поверхности перемежаются со ступеньками и подпорными стенами. Первые этажи зданий, занятые коммерцией вынуждены встраиваться в рельеф, решая перепады высот входными группами ступеньками и ненормативными пандусами. При этом инклюзивность и доступность для маломобильных граждан не везде можно предусмотреть. Тротуары верхней части восточной стороны узкие, выполнены в разных материалах тротуарной плитки и часто заняты парковкой вдоль фасадов группы небольших бизнес-центров. Насыщенность объектами притяжения создает проблему в автомобильном и пешеходном трафиках, часто на проспекте возникают пробки, из-за пересечения с проспектом Аль-Фараби и ВОАД, а также благодаря крупным торговым центрам.

Один из наиболее загруженных проспектов – Сейфулина. До недавнего времени это была самая длинная в городе улица - 13,5 км. Проспект соединяет множество важных городских и локальных центров. В северной части располагаются "ворота в город" - ЖД вокзал Алматы-1, с окружающим его городскими районами, поэтому важная характеристика проспекта - транспортная ориентированность. В основном на общественный транспорт и пешеходный поток. В проекте реконструкции находится участок длиной в 3,5 км от пересечения с улицей Сатпаева до проспекта Райымбека. В проекте будут учтены плотность сетки улиц и функциональная насыщенность проспекта, вдоль которого также расположено несколько высших учебных заведений, крупные больничные комплексы, школ, бизнес центров, торговых центров и жилого фонда города. Принимая во внимание большое количество коммуникаций под улицей, троллейбусные сети, дефицит пространства на дороге имеющей всего 4 полосы без возможности их расширения, и относительно узкий профиль улицы - будут разработаны проектные решения с минимальным вмешательством в проезжую часть, основной акцент будет сделан на благоустройстве тротуаров, применения дизайн-кода города к фасадам уличного фронта. Будет сокращено количество местных проездов, они будут преобразованы в пешеходную сеть при учете технического регламента пожарной безопасности.

Проспект Райымбека в данный момент - один из самых сложных городских участков, ментально считается горожанами северной границей города.

Проектируемый участок составляет всего 1,7 км в отрезке от ул. Пушкина до проспекта Сейфуллина. Основной характеристикой участка являются объекты торговли, и транспорта. К участку тяготеет вокзал Алматы-2, и автовокзал Саяхат, фактически расположенный на расстоянии нескольких сотен метров от пустующего участка когда-то занимаемый зданием. Через проектируемый участок осуществляется связь нижней и верхней части города. Только после появления ВОАД, этот участок улицы в районе автовокзала Саяхат получил разгрузку. Ранее через него осуществлялось транспортное сообщение с восточными и северными пригородными населенными пунктами Талгарского направления, аэропортом и вокзалами Алматы-1, Алматы-2.

Основной задачей является улучшение и благоустройство северной стороны проспекта Райымбека ввиду большего количества торговых объектов и крупных остановочных комплексов, а также недостаток зеленых насаждений и тени в летнее время. Поворотная развязка и переход через нее на пересечении с улицей Пушкина, слабо контролируемый пешеходный поток через проспект создает проблемы пешеходам в виду длительного ожидания светофора.

Проект предусматривает более удобную связь с медиальными улицами, пересекающими проспект, где пешеходное движение через проспект осуществляется через подземные переходы на каждом перекрестке. Новая концепция рассмотрит возможность организации уличных переходов с переосмыслением внеуличных пешеходных переходов. Также будут учтены рекомендации дизайн-кода города к фасадам и тротуарной части. Преображение променадной зоны включает в себя замену покрытия на плитки(брусчатку) искусственную неровность на съездах, уменьшение радиуса на пересечениях и примыканиях для удобства и безопасности пешехода в соответствии с действующими нормами. Посадку зеленных насаждении и живой изгороди для шумоизоляции для местных жителей.

Реконструкции подлежат также улицы Пушкина и Мусрепова.

Почему были выбраны эти улицы?

Если посмотреть карту реконструированных улиц центра, то можно увидеть, как созданные пространства двигаются от центра к окраинам города, улучшая городскую среду.

Проспект Сейфуллина, переходящий в проспект Раймбека, который соединяется с улицей Пушкина, через парк с улицей Казбек би и проспектом Достык. Достык в свою очередь пересекается с улицей Сатпаева который соединяет маршрут в кольцо на пересечении с проспектом Сейфуллина. Улица Сатпаева доходит до реки Есентай и бульваром Мусрепова, которые планируют реконструировать в ближайшее время, взяв тем самым, историческую часть города в кольцо.