США отменили отправку военных кораблей в Черное море

Американское посольство в Анкаре сообщило турецкой стороне, что проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море отменен, сообщает zakon.kz.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве.

Ранее Вашингтон заявлял, что два корабля пройдут через Босфор в Черное море. Предполагалось, что они будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Сообщалось, что американский ракетный эсминец Donald Cook ("Дональд Кук") пополнил запасы топлива и припасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит и направился к Черному морю.

Эсминец пробыл на базе девять часов, после того пошел на север к проливу Дарданеллы со скоростью 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Это один из двух американских боевых кораблей, которые должны зайти в воды Черного моря. Пока неизвестно, где находится второй эсминец Roosevelt ("Рузвельт").