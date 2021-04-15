Голов не будет: матч "Ливерпуль" - "Реал" закончился вничью

В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА состоялась встреча между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", сообщает zakon.kz.

Игра закончилась вничью – 0:0.

Уже в первом тайме "Ливерпуль" регулярно создавал опасные моменты у ворот мадридцев, но так и не сумел довести ни один из них до конца. Даже статистика показала перевес владения мячом игроками "красных", хотя к началу игры они считались аутсайдерами.

Под конец первого тайма они почти дожали мадридцев, но поторопились и вновь не смогли реализовать очередной голевой момент.

Во втором тайме "красные" усилили прессинг, атакуя как сумасшедшие, но никак не могли распечатать ворота Тибо Куртуа. Зидан чувствуя, что "Реал" просел, выпустил Одриосолу и Родриго вместо Крооса и Винисиуса Жуниора, но это ни к чему не привело, а ведь "Ливерпулю" необходимо было забивать дважды.

Это ответный матч, в первой игре "Реал" легко обыграл "Ливерпуль". И по общему мнению, еще хорошо, что "Мадрид" выиграл только 3:1. Все могло закончиться намного хуже. В выездной встрече "красные" не показали своего лучшего футбола, а потому заслуженно проиграли мадридцам.

Последние минуты сегодняшней игры команды довольно вяло толкались на поле, "красные" пытались организовать что-то вроде новых атак, но "Реал" прочно окопался на своей половине – сам не забивал и "Ливерпулю" не давал.

Под конец второго тайма арбитр добавил 4 минуты, но голов в этой игре так никто и не увидел.

Увы, "Ливерпуль" проводит далеко не самый лучший свой сезон. "Красные" ведут борьбу за финиш в первой четверке чемпионата, но даже с этой задачей есть проблемы. "Ливерпуль" в таблице шестой и имеет в активе 52 балла, уступая четвертому "Вест Хэму" три пункта.

Впрочем, мадридский "Реал" тоже весьма слабо начал сезон. "Сливочные" сыграли так слабо, что практически долгое время не утихали разговоры о возможном увольнении Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридцев.

Но сейчас "Реал" в полуфинале! Следующим соперником мадридцев станет "Челси".