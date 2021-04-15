Более 2600 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2641 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 278 695 случаев, из них:

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в городе Алматы – 43556 (+657),

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в городе Нур-Султан – 37442 (+650),

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в ВКО – 23492 (+95),

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в Атырауской области – 20222 (+113),

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в Карагандинской области – 19903 (+202),

в Павлодарской области – 19666 (+45),

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в Акмолинской области – 16481 (+85),

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в Алматинской области – 17581 (+220),

в ЗКО – 16730 (+117),

в Костанайской области – 14279 (+28),

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в СКО – 13449 (+26),

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в городе Шымкенте – 7815 (+111),

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в Актюбинской области – 7003 (+109),

в Жамбылской области – 6917 (+38),

в Мангистауской области – 4818 (+52),

в Туркестанской области – 4786 (+28),

в Кызылординской области – 4555 (+65).

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