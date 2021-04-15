По подозрению в госизмене арестован экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане

Бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова арестовали по делу о госизмене, передает zakon.kz.
24.kg пишет, что 13 апреля Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену.
В ГКНБ добавили, что "были получены неопровержимые доказательства".
Позже стало известно, что задержали политолога Марата Казакпаева и бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова.
Накануне Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении задержанных. Обоих поместили под стражу на один месяц. Предварительно, арестованные будут содержаться в СИЗО ГКНБ.
Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали Казакпаев и Токтоучиков не сообщается.
В Кыргызстане за государственную измену предусмотрена уголовная ответственность в виде 10 лет лишения свободы.
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