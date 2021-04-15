Глава Чечни Рамзан Кадыров поборолся с бойцом UFC

15 апреля 2021, 09:46
Фото: РБК

Импровизированным соперником Рамзана Кадырова стал боец UFC из Швеции Хамзат Чимаев, родившийся в Чечне, передает zakon.kz.

Все началось с того, что Чимаев заболел коронавирусом. Восстановление шло тяжело и он подумал о завершении карьеры, но Кадыров попросил его не делать этого и пригласил подлечиться в Чечню.

Видимо, воздух исторической родины и поддержка Кадырова хорошо подействовали на Чимаева.

Тренировки идут полным ходом под руководством главы ЧР, - написал Чимаев в Instagram.

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Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

В UFC Чимаев провел 3 боя, все выиграл досрочно.


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