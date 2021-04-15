Коронавирус в Казахстане: еще один город вошел в "красную" зону

15 апреля 2021, 10:11
Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусом в Казахстане не улучшается, передает zakon.kz.

Об этом свидетельствует матрица оценки эпидситуации на 15 апреля.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. Добавился Шымкент.

В "желтой" зоне: Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. Добавилась Восточно-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.


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