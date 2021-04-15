В Алматы за сутки вакцину от COVID-19 получили более 10 тысяч человек

За 14 апреля в Алматы вакцину от коронавируса получили 10 924 человека. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения, передает zakon.kz.

За сутки в городе Алматы провакцинировано — 10 924 человека, - говорится в сообщении.

Всего в городе с 1 февраля вакцину получили 108 069 человек.

Сейчас в Алматы работает 203 прививочных пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад.

Алматы находится в "красной зоне" по темпам распространения коронавируса. Здесь за сутки выявили 657 новых случаев. Из них 547 случаев с симптомами и 110 без симптомов.

В инфекционных стационарах (6060 коек) физически находится 3 712 человек (112 детей), из них взрослые - 767 в тяжелом, 2945 средней степени тяжести. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 235 человек. На ИВЛ – 32 человека.

На амбулаторном наблюдении находится 6130 пациентов, с симптомами – 5266 с легкой и средней степенью, без симптомов - 864 человека.