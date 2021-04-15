Девушка с матраса с озера Каинды сделала заявление

История с девушкой на матрасе с озера Каинды получила продолжение, сообщает zakon.kz.

Резонансное видео разделило казахстанцев на два лагеря: одни поддерживают действия Карины, другие же напротив, считают, что подобные видео наносят ущерб природе Казахстана.

Первым, кто дал оценку нашумевшему видео был натуралист Сакен Дилдахмет.

Когда же вы поймете - министры экологии, культуры и премьер, что особо охраняемые природные территории не для массового туризма? Если она утонула, что было бы? Там ее никто не спасет. А вода слишком холодная. К сожалению, наши соотечественники ради какого-то фото и видео, идут на такое. Автор видео написала, что сняли ради развития туризма. С какой головой вы думали об этом? Сегодня матрас, а завтра будет катер и другие. Так мы можем потерять главную фишку озера - затонувший лес, - написал он на своей странице в Facebook.

Позднее в Минэкологии, отметили, что видео демонстрирует неуважительное отношение к уникальной природе.

Теперь же девушка с видео после обрушившейся на нее критики намеревается подать в суд на Сакена Дилдахмета.

Обращение Сакена оскорбило мою честь и достоинство. Он сравнил наши действия с цирком и порностудией Brazzer. Дорогой Сакен, мы теперь этот вопрос с вами будем решать в суде. Как и положено в цивилизованных странах, - отметила она.