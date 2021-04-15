Погода без осадков ожидается в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер 15-20 м/с.

В Костанайской, ночью и утром в Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.