Казахстанские триатлонисты едут в Японию. Пока не в Токио

Определение обладателей олимпийских лицензий в Токио в триатлоне еще впереди. Еще есть время для завоевания необходимых очков в рейтинг, на основании которого будут определены участники летней Олимпиады в Японии. Но казахстанские спортсмены, как и представители других азиатских стран, уже вовсю собираются в Страну Восходящего солнца, передает zakon.kz.

Причина проста: с 23-25 апреля в японском городе Хацукаиши пройдет Чемпионат Азии – 2021. В соревновании примут участие более 50 триатлетов из Японии, Ирана, Узбекистана, Сирии, Филиппин, Юж.Кореи, Гонконга, КНР, Монголии, Казахстана.

Нашу сборную представят Арина Шульгина, Екатерина Шабалина, Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев, Александр Автушко, Семен Пивоваров и Ануар Турубаев.

У сборной Казахстана уже есть опыт удачных выступлений на чемпионате субконтинента. В 2019 году на чемпионате Азии по триатлону в Кенджу (Юж.Корея) чемпионом стал Александр Тен – член сборной ATF, как и Ануар. «Золото» с того же чемпионата привез и Дарын Конысбаев. Кроме этого две бронзовые медали азиатского первенства - у Арины Шульгиной и Меирлана Искакова, - рассказал первый вице-президент Казахстанской федерации триатлона, руководитель Алматинской федерации триатлона Галимжан Есенов.

Дебютанту сборной Ануару в мае исполнится 27 лет, он – кандидат в мастера спорта по водному поло и мастер спорта по триатлону. Он – неоднократный призер и победитель множества республиканских и международных соревнований. В 2019 году под руководством главного тренера Алматы Максима Мазура Турубаев стал победителем этапа Кубка РК на дистанции "Спринт".

Перед отъездом в Японию Ануар признался, что, хотя и впервые участвует в таких крупных соревнованиях, страха перед именитыми соперниками не испытывает.

Конечно, будет нелегко, ведь конкурентами у меня будут такие мощные атлеты, как Рен Сато из Японии, Оскар Коггинс из Гонконга и другие. Но ничего! Покажем им, что могут казахстанцы! - заявил Ануар Турубаев.

Альберт Ахметов