Байден ввел новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкции против России, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Введение новых санкций объясняется стремлением "возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

В соответствии с указом Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

В случае необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены.