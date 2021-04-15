В ВКО ужесточат карантин

Ограничительные меры продлены в Восточно-Казахстанской области с 19 апреля по 3 мая на всей территории, передает zakon.kz.

Новое постановление подписал главный санврач области Канат Турдиев.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам городов и районов было поручено сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области. Кроме этого им было поручено обеспечить работу санитарных постов на внешних границах ВКО со стороны Алматинской, Карагандинской области, четырех санитарных постов на автопереходах через границу Казахстана в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по одной единице).

Запрещен въезд и выезд граждан, кроме лиц, указанных в приложении 1 постановления при предъявлении подтверждающих документов.

Лицам, прибывающим из зоны высокого риска ("красной" зоны), в том числе указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часов). Исключение вводится для детей в возрасте до пяти лет при наличии справки у сопровождающих, - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 19 апреля. С полной версией можно ознакомиться здесь.