Назарбаев поговорил по телефону с Лукашенко

15 апреля 2021, 20:26
Фото: inform.kz

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко дали высокую оценку динамике развития казахстанско-белорусского сотрудничества, основанного на традиционной дружбе и взаимопонимании, сообщает zakon.kz.

Собеседники констатировали, что благодаря взаимным визитам на различных уровнях и реализации совместных договоренностей идет усиленная работа по увеличению объема двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов США в год, - говорится на сайте Елбасы.

Стороны обменялись мнениями о мерах правительств Казахстана и Беларуси, нацеленных на преодоление пандемии коронавирусной инфекции.

Елбасы и президент Беларуси выразили обоюдную уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

В завершение разговора Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили некоторые вопросы региональной и международной повестки.


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