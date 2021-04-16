У сына Виктора Цоя в суде требуют 100 тысяч долларов

У сына Виктора Цоя в суде требуют более 100 тысяч долларов (более 43 млн тенге), сообщает zakon.kz.

Александр Цой получал авторские отчисления за использование песен отца. В какой-то момент ему показалось, что суммы недостаточно большие, и он решил расторгнуть контракт "Мороз Рекордс". Сейчас же представители компании подали встречный иск, чтобы вернуть переплаченные деньги.

Наследник обратился в Басманный суд Москвы, где потребовал признать договор недействительным. В данный момент права на музыку и текст Цоя переданы в управление Первому музыкальному издательству.

Есть предположение, что именно эта, по сути, конкурирующая организация, подтолкнула Александра к такому шагу. Но процесс меня очень удивил, ведь Цой попросил признать договор недействительным спустя шесть лет после подписания. А пропуск исковой давности суд обосновал тем, что наследники только сейчас обратились к юристу. По такой логике можно расторгнуть любой кредитный договор, просто отправившись к абстрактному юристу, - прокомментировала "СтарХиту" адвокат Валерия Рытвина, представляющая интересы "Мороз Рекордс".