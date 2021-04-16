Умер известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов

Скончался известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Акберген Елгезек, передает zakon.kz.

Мы лишились известного казахского поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Есенгали Раушанова, - написал он.

Родился 5 октября 1957 года в Каракалпакской АССР. Окончил факультет журналистики КазГУ. Его первые поэтические публикации обратили на себя внимание еще в студенческую пору. В 80-е годы к поэту приходит широкое признание - он становится лауреатом премии Союза Молодежи Казахстана.

Работал в литературном альманахе "Жалын", главным редактором журнала "Арай" ("Заря"), возглавлял издательство "Жазушы".