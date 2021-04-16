Подпольный покерный клуб накрыли в Караганде, сообщает zakon.kz.

Он функционировал в одном из гостиничных комплексов города.

На месте происшествия обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 2 млн тенге и 1 тысячи долларов США, сотовые телефоны, колоды игральных карт, фишки и стол для игры в покер. В отношении организаторов преступной группы (2 лиц, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление) избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей", сообщили в пресс-службе АФМ РК.

По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.307 ч.2, ст.262 ч.1, ст.262 ч.2 УК РК.

Проводится расследование.