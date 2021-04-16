Курс доллара начал расти на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 430,68 тенге (+0,25), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-432 тенге, евро – 512-517 тенге, рос. рубль - 5,65-5,72 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 16 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,16%, составив $63,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,15% — до $67,04 за баррель.