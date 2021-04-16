Правила по архитектурному облику и градостроительному планированию разработали в Алматы

В Алматы разработали Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, передает zakon.kz.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.
Правила предусматривают следующие задачи:
Правила предусматривают требования к проводимым общественные обсуждения по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Их требуется проводить открыто и публично для привлечение широкого общественного внимания к актуальным и значимым вопросам развития города непосредственно затрагивающих интересы граждан, чьи интересы могут быть затронуты при реализации градостроительных проектов, строительстве или реконструкции зданий и сооружений.
К участию в общественных обсуждениях привлекаются представители местных исполнительных органов, депутатов маслихата, членов общественного совета, общественных организации, средства массовой информации, в том числе граждане, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решения по строительству объектов различного назначения, а так же специалисты и эксперты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на условиях предусмотренных настоящими правилами.
Вместе с тем общественным обсуждениям не подлежат проекты индивидуального жилищного строительства, дачных и гостевых домов на собственных приусадебных участках, объекты социального назначения (школы, детские сады, больницы, поликлиники), объекты инженерной инфраструктуры, переоборудование, реконструкция жилых и не жилых помещений под объекты предпринимательской деятельности.
Результатом общественных обсуждений является протокол с обоснованными предложениями и замечаниями; результат голосования участников общественного обсуждения.
Все общественные обсуждения и результаты по ним (протоколы, списки участников) требуется регистрировать на открытых источниках уполномоченного местного исполнительного органа.
Как отмечается, общественному обсуждению подлежат следующие проекты:
Документ также предусматривает осуществлением контроля за градостроительной деятельностью, он направлен на обеспечение реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства и строительства в соответствии с генеральным планом и иной утвержденной градостроительной документацией, а также настоящими Правилами.
Должностные лица акимата города Алматы в пределах их компетенции имеют право:
При градостроительном планировании и развитии территории города Алматы требуется:
Правда определяют зоны особого градостроительного регулирования.
Согласно правилам к зонам особого градостроительного регулирования относятся:
Правила также предусматривают ограничения к застройке в историческом центре города.
Так, в пределах границ исторического центра разрешается проектирование и проведение реставрационных работ и иных работ по восстановлению или сохранению памятников или ансамблей или их территорий, воссоздание утраченных объектов культурного наследия в соответствии с законодательством, а так же переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности с сохранением фасадных решений, благоустройства и реконструкция общественных пространств.
На территориях охранных зон памятников истории и архитектуры не допускается новое строительство нарушающее структуру и стиль исторических зданий, объёмное планировочные решения, пропорции и высотность за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.
Не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного контекста в исторической зоне и зоне охраны памятников архитектуры в радиусе до 50 метров.
Проекты строительство новых зданий жилого и не жилого назначения, взамен ветхого или аварийного, допускаются к согласованию и реализации при условии прохождения процедуры общественного обсуждения, предусмотренных настоящими Правилами;
Указывается, что все здания и сооружения должны иметь электронный паспорт здания с указанием основных технических характеристик - от месторасположения объекта до его цвета.
Также говорится, что высоту застройки взамен ветхого жилого фонда за пределами исторического центра, и зон особого регулирования определяют с учетом регламента, утвержденного проектом детальной планировки.
При замене зданий и сооружений внутри квартала исторического центра допускается увеличение этажности на высоту не более 1/3 от высоты существующего, при условии соблюдения нормативных разрывов, плотности застройки, пропускной способности существующей дорожно-транспортной инфраструктуры.
Не допускается фрагментарная покраска внешних стен, остекление балконов, замена оконных рам, декоративных элементов и переплетов, в нарушение характеристикам паспорта фасада.
Кроме того, не допускается размещение информационных вывесок на главном фасаде с названием организации - более 0,2% от площади главного фасада за исключением вывесок на первых этажах встроенных помещений размеры которых регулируются дизайн кодом и Правилами.
Все здания и сооружения вдоль магистральных улиц городского значения, в том числе отнесенные к памятникам истории и архитектуры должны согласовыватся структурным подразделением местного исполнительного органа в области архитектуры и градостроительства.
Вместе с тем не допускается:
- точечная и уплотняющая застройка на территории дворовых пространств;
- превышать установленную высотность, предусмотренную градостроительным регламентом.
Оговариваются и требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах на территории города.
При застройке внутри сложившихся кварталов, плотность населения требуется определять из условий включения объёмов существующей жилой застройки, наличия достаточной социальной инфраструктуры шаговой доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения).
Границы расчетной территории требуется устанавливать по красным линиям границам участков застройки, по осям межквартальных проездов, пешеходных путей, или естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии 3 м от линии застройки.
В условиях реконструкции сложившейся застройки со сносом ветхого жилого фонда расчетную плотность населения требуется определять с учетом пункта 51 настоящих правил.
При определении плотности жилых районов требуется учитывать нормативную обеспеченность территории объектами социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, школы, детские сады, парки, скверы) транспортной инфраструктуры (остановки общественного транспорта, подъезды, парковочные места в количестве, определенными нормативами) и другие объекты повседневной необходимости в шаговой доступности.
Рекомендуемые параметры плотности населения на 1 га:
- индивидуальной и коттеджной застройки 90-130 чел./га;
- малоэтажной блокированной застройки 130-290 чел/га;
- средне этажной застройки 350-400 чел/га;
- многоэтажной застройки – 460 чел/га.
Не допускается:
Минимальная величина разрывов (бытовые расстояния) между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий:
Минимальная величина разрывов (бытовые расстояния) между короткими и длинными сторонами зданий:
при застройке домами: 4-5 этажей не менее 12 метров;
при застройке домами: 6-12 этажей не менее 15 метров;
при застройке домами: 13-16 этажей не менее 24 метров;
при застройке домами: 17 этажей и выше не менее 45 метров.
Кроме того, не допускается строительство зданий выше 12 этажей линейного типа на первых линиях улиц и дорог города.
Минимальная величина разрывов между жилыми или общественными зданиями до 3-х этажей (не более 12 метров по высоте от отметки уровня земли до конька кровли, определяется в соответствии с нормами инсоляции и допустимыми противопожарными разрывами).
При размещении зданий башенного типа расстояние следует принимать с учетом норм обеспечения инсоляции всех жилых помещений но не менее 23 метров в случае размещения в одну линию.
Высоту помещений в жилых зданиях следует принимать от 4 до 6 метров для нежилых помещений на 1 и втором этаже, жилых до 3,5 метров, технического этажа на кровле не более 1,6 метра.
Не допускается освоение свободных от застройки территорий под жилищно-гражданские объекты на площадках с крутизной склонов более 45 градусов, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, возможностью прохождения селей;
При застройке территории города Алматы требуется придерживаться следующих условий системы застройки:
Все дома и сооружения будут иметь архитектурный паспорт.
Паспорт фасада зданий является обязательным документом устанавливающий все внешние параметры объекта недвижимости и архитектурно-технические решения, в том числе условия изменения или сохранения внешнего облика.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
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