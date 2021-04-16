Правила по архитектурному облику и градостроительному планированию разработали в Алматы

В Алматы разработали Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 апреля.

Правила предусматривают следующие задачи:

сформировать комплексный подход к формированию и развитию качественной городской среды, соответствующей современным потребностям жителей города; обеспечить архитектурными и градостроительными инструментами процесс системного и устойчивого развития всей территории города; установить зоны особого архитектурного, градостроительного и строительного регулирования на территории города, для сохранения, восстановления и обеспечения оптимального восприятия объектов в структуре городского ландшафта, а так же допустимый высотный регламент на отдельных территориях; ввести стандарты, рекомендации и требования к эффективному, рациональному и безопасному использованию территории; содержанию и эстетическому оформлению зданий и сооружений, общественных пространств в увязке с историка - архитектурными, культурными и природными особенностями; гуманизировать городскую среду и внедрить лучшую международную практику архитектурного и градостроительного планирования, развития городской территории.

Правила предусматривают требования к проводимым общественные обсуждения по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Их требуется проводить открыто и публично для привлечение широкого общественного внимания к актуальным и значимым вопросам развития города непосредственно затрагивающих интересы граждан, чьи интересы могут быть затронуты при реализации градостроительных проектов, строительстве или реконструкции зданий и сооружений.

К участию в общественных обсуждениях привлекаются представители местных исполнительных органов, депутатов маслихата, членов общественного совета, общественных организации, средства массовой информации, в том числе граждане, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решения по строительству объектов различного назначения, а так же специалисты и эксперты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на условиях предусмотренных настоящими правилами.

Вместе с тем общественным обсуждениям не подлежат проекты индивидуального жилищного строительства, дачных и гостевых домов на собственных приусадебных участках, объекты социального назначения (школы, детские сады, больницы, поликлиники), объекты инженерной инфраструктуры, переоборудование, реконструкция жилых и не жилых помещений под объекты предпринимательской деятельности.

Результатом общественных обсуждений является протокол с обоснованными предложениями и замечаниями; результат голосования участников общественного обсуждения.

Все общественные обсуждения и результаты по ним (протоколы, списки участников) требуется регистрировать на открытых источниках уполномоченного местного исполнительного органа.

Как отмечается, общественному обсуждению подлежат следующие проекты:

генеральный план развития территории города Алматы;

проекты детальных планировок, разрабатываемые в рамках реализации Генерального плана;

градостроительные регламенты, в том числе по допустимой этажности и плотности застройки;

проекты строительства, в пределах границ исторического центра и (или) территорий особого градостроительного регулирования;

проекты строительства объектов повышенной этажности, уникальные проекты;

проекты благоустройства и озеленения территорий общего пользования, общественных и дворовых пространств;

проекты строительства многоквартирных жилых зданий, примыкающих к водоохранным полосам рек города, за исключением проектов индивидуально-жилищного строительства и объектов предпринимательской деятельности в малоэтажном исполнении;

транспортная схема и проекты улично-дорожной сети;

схема размещения нестационарных объектов торговли;

стандарты озеленения и благоустройства территории города Алматы.

Документ также предусматривает осуществлением контроля за градостроительной деятельностью, он направлен на обеспечение реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства и строительства в соответствии с генеральным планом и иной утвержденной градостроительной документацией, а также настоящими Правилами.

Должностные лица акимата города Алматы в пределах их компетенции имеют право:

проводить контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом объектов недвижимости в целях получения информации о выполнении субъектами градостроительной деятельности требований градостроительной и проектной документации, государственных градостроительных нормативов и правил, разрешений на строительство;

привлекать в установленном порядке лиц, виновных в нарушении законодательства РК об архитектуре и градостроительстве, к административной ответственности;

направлять материалы в компетентные органы для привлечения лиц, виновных в нарушении законодательства Республики Казахстан об архитектуре и градостроительстве, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности;

предъявлять иски в суд о возмещении причиненного среде жизнедеятельности вреда в случае, если вред был причинен путем нарушения законодательства Республики Казахстан об архитектуре и градостроительстве;

принимать решения о приостановлении или прекращении градостроительной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства Республики Казахстан об архитектуре и градостроительстве.

приостанавливать и отзывать предпроектную или проектную документацию, до устранения замечаний.

При градостроительном планировании и развитии территории города Алматы требуется:

соблюдать действующие на территории Республики Казахстан нормативно-технические требования, проектные решения генерального плана Генеральный план а так же требования к застройке с учетом сейсмического микрорайонирования города Алматы; учитывать предложения физических и юридических по улучшению всех составляющих городской среды, как по месту их проживания, так и по месту их работы, учебы и т.д.

пространственно создавать и сохранять уникальный силуэт города Алматы, живописную панораму гор Заилийского Алатау с формированием ансамблевой ансамблевоемой застройки городских улиц; создавать композиционное единство зданий, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, масштабирование среды (в зависимости от характера использования пространства), создавать визуальные акценты и ориентиры с максимальным применением натуральных и долговечных материалов; придерживаться архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей, с сохранением и улучшением окружающей среды, памятников истории и архитектуры; обеспечивать градостроительными и архитектурными методами нормативную и естественную проветриваемость территории города, освещенность, инсолированность и защищенность от шума городских кварталов; компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности; эффективно использовать территорию в зависимости от ее градостроительной ценности; обеспечивать комплексную безопасность территории и ее защиту от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; соблюдать градостроительный и высотный регламент на территории города, в том числе и в зонах особого градостроительного регулирования; сохранять и улучшать зеленый фонд города.

Правда определяют зоны особого градостроительного регулирования.

Особый правовой режим устанавливает следующие ограничения к застройке в зонах особого градостроительного регулирования:

допустимая этажность в соответствии с высотным регламентом устанавливаемый настоящими Правилами;

ограничения по плотности и коэффициенту застройки;

архитектурные решения фасадов зданий и сооружений;

разрешенные виды использования зданий и сооружений по функциональному назначению;

строительство в охранной зоне памятников истории и архитектуры;

по формам и объемам зданий и сооружений;

использованию уличной мебели и малых архитектурных форм;

благоустройству и озеленению территории;

эксплуатации и обслуживанию существующих зданий и сооружений;

по вывескам и рекламным конструкциям;

по использованию и размещению малых архитектурных форм, нестационарных обьектов тоговли объектов торговли;

прокладке и ремонту инженерных коммуникаций;

запрет на снос зданий и сооружений, отнесенных к памятникам истории и архитектуры.

Согласно правилам к зонам особого градостроительного регулирования относятся:

исторический центр, в пределах границ утверждаемых Генеральным планом города;

территории зданий памятников истории и архитектуры и их охранные зоны;

природно-рекреационные территории города Алматы;

территории в пределах водоохранных полос рек города Алматы;

предгорные и горные территории;

примагистральные территории, примыкающие к улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центральное ядро с городскими узлами или узлы между собой, в том числе и въездные узлы в город;

территории общественных пространств;

территории с особыми геологическими условиями;

дворовые территории жилых домов.

Правила также предусматривают ограничения к застройке в историческом центре города.

Так, в пределах границ исторического центра разрешается проектирование и проведение реставрационных работ и иных работ по восстановлению или сохранению памятников или ансамблей или их территорий, воссоздание утраченных объектов культурного наследия в соответствии с законодательством, а так же переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности с сохранением фасадных решений, благоустройства и реконструкция общественных пространств.

На территориях охранных зон памятников истории и архитектуры не допускается новое строительство нарушающее структуру и стиль исторических зданий, объёмное планировочные решения, пропорции и высотность за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного контекста в исторической зоне и зоне охраны памятников архитектуры в радиусе до 50 метров.

Проекты строительство новых зданий жилого и не жилого назначения, взамен ветхого или аварийного, допускаются к согласованию и реализации при условии прохождения процедуры общественного обсуждения, предусмотренных настоящими Правилами;

Указывается, что все здания и сооружения должны иметь электронный паспорт здания с указанием основных технических характеристик - от месторасположения объекта до его цвета.

Также говорится, что высоту застройки взамен ветхого жилого фонда за пределами исторического центра, и зон особого регулирования определяют с учетом регламента, утвержденного проектом детальной планировки.

При замене зданий и сооружений внутри квартала исторического центра допускается увеличение этажности на высоту не более 1/3 от высоты существующего, при условии соблюдения нормативных разрывов, плотности застройки, пропускной способности существующей дорожно-транспортной инфраструктуры.

Не допускается фрагментарная покраска внешних стен, остекление балконов, замена оконных рам, декоративных элементов и переплетов, в нарушение характеристикам паспорта фасада.

Кроме того, не допускается размещение информационных вывесок на главном фасаде с названием организации - более 0,2% от площади главного фасада за исключением вывесок на первых этажах встроенных помещений размеры которых регулируются дизайн кодом и Правилами.

Все здания и сооружения вдоль магистральных улиц городского значения, в том числе отнесенные к памятникам истории и архитектуры должны согласовыватся структурным подразделением местного исполнительного органа в области архитектуры и градостроительства.

Вместе с тем не допускается: - точечная и уплотняющая застройка на территории дворовых пространств;

- превышать установленную высотность, предусмотренную градостроительным регламентом.

Оговариваются и требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах на территории города.

При застройке внутри сложившихся кварталов, плотность населения требуется определять из условий включения объёмов существующей жилой застройки, наличия достаточной социальной инфраструктуры шаговой доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения).

Границы расчетной территории требуется устанавливать по красным линиям границам участков застройки, по осям межквартальных проездов, пешеходных путей, или естественным рубежам, а при их отсутствии — на расстоянии 3 м от линии застройки.

В условиях реконструкции сложившейся застройки со сносом ветхого жилого фонда расчетную плотность населения требуется определять с учетом пункта 51 настоящих правил.

При определении плотности жилых районов требуется учитывать нормативную обеспеченность территории объектами социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, школы, детские сады, парки, скверы) транспортной инфраструктуры (остановки общественного транспорта, подъезды, парковочные места в количестве, определенными нормативами) и другие объекты повседневной необходимости в шаговой доступности.

Рекомендуемые параметры плотности населения на 1 га:

- индивидуальной и коттеджной застройки 90-130 чел./га;

- малоэтажной блокированной застройки 130-290 чел/га;

- средне этажной застройки 350-400 чел/га;

- многоэтажной застройки – 460 чел/га.

Не допускается:

строительство высотных зданий вдоль пешеходных улиц, эвакуационных выездов из кварталов

размещение дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций во встроенных в высотные здания помещениях выше 12 этажей, а также над подземными и пристроенными стоянками автомобилей.

Минимальная величина разрывов (бытовые расстояния) между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий:

при застройке домами: 4-5 этажей не менее 20 метров;

при застройке домами: 6-12 этажей не менее 30 метров;

при застройке домами: 13-16 этажей не менее 48 метров;

при застройке домами: 17 этажей и выше не менее 50 метров.

Минимальная величина разрывов (бытовые расстояния) между короткими и длинными сторонами зданий:

при застройке домами: 4-5 этажей не менее 12 метров;

при застройке домами: 6-12 этажей не менее 15 метров;

при застройке домами: 13-16 этажей не менее 24 метров;

при застройке домами: 17 этажей и выше не менее 45 метров.

Кроме того, не допускается строительство зданий выше 12 этажей линейного типа на первых линиях улиц и дорог города.

Минимальная величина разрывов между жилыми или общественными зданиями до 3-х этажей (не более 12 метров по высоте от отметки уровня земли до конька кровли, определяется в соответствии с нормами инсоляции и допустимыми противопожарными разрывами).

При размещении зданий башенного типа расстояние следует принимать с учетом норм обеспечения инсоляции всех жилых помещений но не менее 23 метров в случае размещения в одну линию.

Высоту помещений в жилых зданиях следует принимать от 4 до 6 метров для нежилых помещений на 1 и втором этаже, жилых до 3,5 метров, технического этажа на кровле не более 1,6 метра.

Не допускается освоение свободных от застройки территорий под жилищно-гражданские объекты на площадках с крутизной склонов более 45 градусов, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, возможностью прохождения селей;

При застройке территории города Алматы требуется придерживаться следующих условий системы застройки:

застройка должна по масштабу хорошо соотноситься со сложившейся окружающей застройкой города;

комплексно располагать жилые и общественные здания, взаимосвязывая элементы с существующей селитебной территорией города.

способствовать хорошему проветриванию;

обеспечивать инсоляцию, защиту от шума;

соответствовать энергосберегающим требованиям и иметь нормативное сопротивления теплопередачи.

Все дома и сооружения будут иметь архитектурный паспорт.

Паспорт фасада зданий является обязательным документом устанавливающий все внешние параметры объекта недвижимости и архитектурно-технические решения, в том числе условия изменения или сохранения внешнего облика.

Полностью посмотреть документ можно здесь.