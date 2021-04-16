Как будут работать кинотеатры в Алматы с 17 апреля

В Алматы с 17 апреля поэтапно начнут свою работу кинотеатры по проекту "Ashyq". Сканирование QR кода у посетителей будет проводиться при входе до зоны билетных касс. Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов, передает zakon.kz.

В случае обнаружения красного или желтого статуса будет произведен возврат билета, приобретенного заблаговременно.

В кинотеатрах дети до пяти лет освобождаются от сканирования QR кода, то есть для них "зеленый" коридор. В дальнейшем пересмотрим возраст с учетом заболеваемости COVID-19 среди детей, - сказал он.

15 апреля, продолжил Байгабулов, 24 алматинца с коронавирусом не попали в фитнес-центры, бассейны, боулинг-центры и компьютерные клубы.

Алматинцы с красным (болеющие) и желтым (контактные) статусами по-прежнему не соблюдают 14-дневную изоляцию с бессимптомной и легкой формой заболевания COVID-19, подвергая риску заражения горожан. Всего с 9 по 15 апреля 235 алматинцев пытались обойти "Ashyq" будучи заболевшими или контактными, стремясь проникнуть в эти заведения, - назвал цифры Байгабулов.

Из этих 235 алматинцев с красным статусом были 211 человек, с желтым статусом - 24.