Продажу туров в Турцию приостановили

Туроператоры приостановили продажу туров в Турцию из-за эпидемиологической обстановки. Об этом корреспонденту zakon.kz рассказала председатель Корпоративного Фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Инна Рей напомнила, что ранее, когда ситуация начала меняться в сторону ухудшения в Казахстане, стоял вопрос о закрытии всех международных рейсов.

Тем не менее, было принято решение усилить контроль за въездом людей в Казахстан. ПЦР-тесты, которые сделали обязательными, включили в турпакет. Они изменили ситуацию. В общем, мы благополучно двигались к началу летнего сезона. Все продажи шли на очень высоком уровне, все было организованно. Но изменилась ситуация прежде всего в Турции. Мы видим, что там обстановка меняется каждый день в худшую сторону, несмотря на то, что идет очень важный процесс подготовки турецких отелей к началу сезона, - сказала она.

По словам Рей, многие турецкие отели стали закрываться, когда количество зараженных достигло 60 тысяч в сутки. Администрация гостиниц приняла решение об открытии в более поздний период.

Сейчас нет смысла испытывать судьбу и лететь туда. Можно прилететь в отель, который сегодня возьмут и закроют. Это какие у туриста сложности дополнительные. Учитывая, что наши рейсы еще не начали летать в Анталию, что это были только предпродажи туров и предварительные бронирования, туроператоры приняли решение - перенести старт продаж на более поздний период только из соображений безопасности. Люди тоже начали рассматривать свои поездки, как опасные. Многие стали приходить в офисы и просить о переносе, - пояснила Инна Рей.

Она подчеркнула, что регулярные рейсы выполняются, однако идет процесс принятия решения об их сокращении.

Регулярные рейсы сокращаются, правда пока договориться не удалось, но процесс идет между нашей администрацией, авиавластями и санэпиднадзором. В отношении чартерных рейсов мы даже не поднимаем вопрос о выдаче разрешений. Ждем какая будет обстановка. Когда решение о разрешении принимается, в первую очередь смотрят на безопасность, - сказала Рей.

Глава "Туристік Қамқор" также рассказала о том, что будет с забронированными турами.

Сейчас процесс начался, и начался именно так, что туристы стали приходить и просить чтобы перенесли вылеты. Дело в том, что мы уже обучены прошлым периодом. В целях создания лояльной обстановки очень многие туроператоры и отели ставили вопрос о том, что 100% плата за тур должна происходить в более поздний период, ближе к дате вылета. Сейчас, фактически, речь идет о предоплатах. Все они были разных размеров, но небольших. И сейчас с каждым туристом обстоятельно решают - либо турист может перенести поездку на любой срок в Анталию, либо в другую страну. Он может поставить вопрос о возврате средств. Но это не такая принципиальная сумма, как была раньше, - объяснила Инна Рей.

По ее словам, сейчас нет такого ажиотажа, подобный прошлогоднему. Тогда при бронировании требовалось внести 100% оплаты до вылета.

Инна Рей также ответила на вопрос о вакцинированных туристах. Она пояснила, планируется ли в будущем беспрепятственный вылет вакцинированных туристов в разные направления.

Мы, конечно, этот вопрос давно ставим. Но сначала у нас был ответ, что пока прошел только первый период вакцинации, поэтому не может быть людей полностью вакцинированных. Однако сейчас этот вопрос утрачивает смысл, потому что начинает работать система "Ashyq" . До вылета в приложении нужно заполнить информацию, в том числе и о вакцинации. На сегодняшний день ПЦР тест на бумажном носителе обязателен для всех. Есть или нет вакцина, не имеет значение, - рассказала Рей.

К слову, 15 апреля в Стамбул из Нур-Султана вылетел первый рейс, на борту которого в пилотном режиме использовали "Ashyq".

Мы радовались тому что по приложению оттуда прошли все пассажиры. Но когда прилетели в Казахстан, им пришлось заново вытаскивать бумажный ПЦР и показывать. То есть система еще дорабатывается. Все, если не ошибаюсь, 178 пассажиров, все прошли и заполнили электронную анкету. Так что будем двигаться в эту сторону. А воспринимать вакцинацию, как форму доказательства отсутствия болезни - неправильный настрой. Вакцинация - это наше здоровье. Сейчас всем туристам нужно задуматься о вакцинации, чтобы обезопасить себя в дороге, в путешествии и во время отдыха, - заключила она.