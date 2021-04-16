Эксперты оценили заявление Минздрава Кыргызстана о местной настойке от COVID-19

Появившуюся информацию о том, что врачи в Кыргызстане нашли способ излечивать от коронавируса с помощью иссык-кульского корня оценили специалисты, сообщает zakon.kz.

Впрочем, точнее будет сказать "не оценили". Так всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане выступила с официальным заявлением об использовании Aconítum soongáricum ("иссык-кульский корень") в лечении COVID-19.

В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongáricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (доклинических и клинических) в соответствии с международно-признанными стандартами

При этом ВОЗ напоминает, что крайне важно не заниматься самолечением и при появлении симптомов заболевания COVID-19 немедленно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

А Sputnik Казахстан обратился за комментарием об использовании иссык-кульского корня к доцену кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения РК Рафаилю Кипшакбаеву.

Доцент назвал заявление кыргызстанских коллег "вызывающими смех".

Есть такое понятие – биостатистика. То есть "золотой принцип" эпидемиологии заключается в том, что "после того" не значит "вследствие того". Должен быть нормальный дизайн исследования, когда формируются группы пациентов, рассчитываются статистическая значимость этого исследования, его достоверность. Рафаиль Кипшакбаев

По словам министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева, в стране иссык-кульским корнем вылечили 300 пациентов с коронавирусом. После чего выпил настойку в прямом эфире.

Вот это "выпил в прямом эфире" звучит как какое-то мракобесие. Необходимо проведение исследования, чтобы говорить о свойствах. Есть такое понятие, как статистически недостоверное число. Допустим, вы мне скажете: "у меня десять соседей, все выпили настойку из одуванчиков и выздоровели". Для меня как для ученого десять соседей – это не цифра. Допустим, десять из десяти – это одно соотношение вероятности, а десять из миллиона – совершенно другое. Так и здесь. Прежде чем давать оценку, надо понимать, о какой статистической достоверности идет речь. Может, они все 300 не болели. Может, у них ложный анализ был. Чтобы говорить точно, да или нет, должен быть хороший дизайн исследования. Рафаиль Кипшакбаев