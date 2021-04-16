Столичного блогера привлекли к ответственности за ношение форменного обмундирования

Жителя Нур-Султана привлекли к ответственности за незаконное ношение форменного обмундирования, сообщает zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с танцующим тик-токером в форме финансовой полиции старого образца.

Своими действиями гражданин вызвал негативное отношение общества к деятельности правоохранительных органов. Кроме того, он незаконно использовал форменную одежду с государственной символикой, тем самым выразил неуважение к символикам государственной службы. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе проверки, сотрудниками полиции личность парня была установлена, его доставили в Управление полиции района "Есиль" ДП города Нур-Султана.

В отношении 22-летнего задержанного возбуждено административное производство по статье 675 КРКобАП.

Сотрудниками полиции конфискована форменная одежда со знаками различия.

Кроме того, изучаются фото, которые он выкладывал на своей странице, пропагандируя наркотики. Форму он взял у отца – сотрудника ведомства.

Его действиям будет дана правовая оценка.