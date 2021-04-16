Россия высылает десять американских дипломатов

16 апреля 2021, 21:53
Фото: РИА Новости

Россия вышлет десять американских дипломатов, передает zakon.kz.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вы напомнили, что десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов. Мы ответим на эту меру зеркально, предложим десяти дипломатам Соединенных Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну. Сергей Лавров

Таким образом Россия зеркально ответит на введенные 15 апреля санкции США, когда были высланы 10 российских дипломатов и введены новые санкции против нескольких компаний и граждан РФ


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