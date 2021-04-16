Военный самолет потерпел крушение в Карагандинской области

Самолет Минобороны РК потерпел крушение в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.
Это истребитель СУ-30СМ. Экипаж жив.
В Министерстве обороны подтвердили факт крушения.
При проведении тренировочных полетов, при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель СУ-30. Экипаж самолета катапультировался, сейчас оба пилота находятся под врачебным наблюдением. К месту крушения направлена специальная комиссия. Будут расследоваться причины случившегося. пресс-служба МО РК
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