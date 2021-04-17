Как понять, что вас "разводят" на ненужные анализы

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что многие платные медучреждения грешат избыточным назначением анализов. Среди них - анализы на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры, а также некоторые анализы в гинекологии, передает zakon.kz.

В гинекологии к таким анализам можно отнести, например, мазки на условно-патогенную флору, которая присутствует в норме у женщины в организме. Некоторые врачи назначают такие мазки здоровым женщинам в рамках регулярного скрининга, а также в рамках "проверки на ИППП", - рассказала врач агентству "Прайм".

Условно-патогенные микроорганизмы: Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum.

По ее словам, эти микроорганизмы никак не связаны с инфекциями, передающимися половым путем.

Как предупреждает Ткаченко, если врач назначает анализ на большое количество онкомаркеров под предлогом "давайте проверим, нет ли у вас какого-нибудь рака" - это уловка.

Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга - это очень устаревший подход. Даже широко известный ПСА (онкомаркер, определяющий риск рака предстательной железы) уже не используется для скрининга в развитых странах, - отметила она.

Врач подчеркнула, что анализ на онкомаркеры необходимо сдавать, если есть хроническое заболевание печени или обнаружено новообразование в яичнике. По ее словам, врач в этой ситуации хочет проверить его на злокачественность - в таких случаях могут назначить всего 2-3 показателя, а не целый набор анализов.

По словам врача, также часто предлагают "проверку иммунитета" с помощью показателей крови - в большинстве случаев будет назначена широкая панель анализов с довольно малой информативностью.

Осторожность следует соблюдать и при избыточном назначении анализов на витамины и микроэлементы. Обоснованными могут быть анализы на витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо. Юлия Ткаченко

Также она отметила, что анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны. Особенную осторожность следует проявить, если по результатам этих анализов вам советуют подобрать диету.

Понять, что вас "разводят" на ненужные анализы можно в том случае, если вы, к примеру, пришли в платную клинику для простой проверки здоровья, а терапевт после первого приема назначает вам огромный список анализов, в который входят и гормональные, и иммунологические исследования, и онкомаркеры.

Разобраться, какие анализы лишние, а какие обоснованы, если вы пришли в клинику с проблемой - довольно сложно. Но если вас торопят, говорят, что огромное количество анализов нужно сдать как можно скорее и "только в нашей клинике" и запугивают диагнозами, то лучше обратиться за вторым мнением в другую клинику. Юлия Ткаченко

Если пациент понял, что ему назначают ненужные анализы, врач советует поменять клинику, "так как обычно избыточное назначение анализов связано с построенной таким образом системой мотивации врачей".

Большинство докторов в таких клиниках поощряют не за решение проблемы пациента, а за назначение большого количества анализов и инструментальных исследований, что отнимает время у пациента и снижает эффективность лечения. Юлия Ткаченко