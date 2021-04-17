Экологической катастрофой обернулась добыча нефти в США

Экологической катастрофой обернулась добыча сланцевой нефти в южных штатах США, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, речь о Пермском бассейне - нефтеносном регионе, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико.

Добыча сланцевой нефти обходится дороже по сравнению с классическими сортами из-за технологической сложности процесса. В связи с этим бизнес становится рентабельным только при высоких мировых ценах. В такой ситуации многие добывающие компании банкротятся при долгом сохранении цен на низком уровне и фактически бросают скважины на нефтеносных участках. По закону нефтяники должны законсервировать неиспользуемые скважины и вышки - чтобы они не наносили вреда окружающей среде. Это необходимо, поскольку оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, могут просачиваться в почву.

Как пишет Guardian, семья фермеров Бриггс купила несколько лет назад участок земли с домом в Техасе, однако ту же территорию выкупила компания 7S Oil and Gas. Издание отмечает, что американские законы позволяют покупать подземную часть участка, даже если у их надземной части есть владелец.

Спустя несколько лет 7S Oil and Gas обанкротилась, оставив на участке несколько десятков скважин. По оценкам специалистов, они оказались некачественно законсервированы, в результате чего нефть и попутные вещества просочились в окружающую почву. На ликвидацию последствий могут понадобиться от $68 млн до $117 млрд.

Пермский бассейн - центр нефтяной промышленности США. В последние годы там разрабатываются сланцевые месторождения.