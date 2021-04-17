Контрабандный инсулин, предназначенный для казахстанцев, нашли в Ташкенте 

Минздрав проверяет информацию о продаже в Узбекистане инсулина, предназначенного для Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, полученной от посольства Казахстана в Узбекистане лекарственные препараты Апидра, Лантус, Виктоза на территории Узбекистана реализуются в упаковках, не предназначенных для казахстанского рынка. В связи с этим, комментарии касательно возможного появления на рынках Узбекистана, предназначенной для реализации в Казахстане, будут представлены после выяснения всех обстоятельств, - сказал Almaty.tv руководитель Управления комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Еркебулан Байтубаев.

На сайте anhor.uz появилась информация о том, что в аптеках Ташкента обнаружен контрабандный инсулин, завезенный из других стран, в том числе из Казахстана. На упаковках якобы была замечена специальная маркировка на казахском языке.