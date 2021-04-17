На рэпера Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков

На рэпера Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков, сообщает zakon.kz.

По информации Mash, бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов так возмущено творчеством Алишера, что решил обратиться в полицию.

Теперь рэперу грозит штраф до миллиона рублей за клипы "Розовое вино-2" и Family.

Творчество рэпера Моргенштерна представляет откровенную пропаганду наркотиков, не исключено, что после проверки Генпрокуратуры музыканта ждет не только административная ответственность, заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.