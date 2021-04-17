Навести порядок в сфере лицензирования медицинской деятельности попросил депутат Турганов

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства и работы Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП РК "Атамекен" было установлено, что с начала года во всех регионах страны сформировалась широкая практика отказа в выдаче разрешительных документов на медицинскую деятельность, сообщает zakon.kz.

Эта практика возникла несмотря на неоднократные поручения и последовательную политику Елбасы по сокращению количества лицензий и разрешений во всех сферах экономической деятельности. Также в Послании главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Касым-Жомарт Кемеливич Токаев указал на необходимость реформ в сфере бизнес-климата, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной.

В этой связи депутат Мажилиса Парламента РК член фракции партии "Nur Otan" Дюсенбай Турганов на пленарном заседании палаты 14 апреля озвучил депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Приказом министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ167/2020 от 29.10.2020 г. утверждены минимальные стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями. Требования приказа значительно ограничили свободу предпринимательства в сфере здравоохранения и повлекли массовый отказ организациям здравоохранения в выдаче лицензии на медицинскую деятельность, - отметил депутат.

По его словам, количество заявлений, по которым отказано в выдаче лицензий, в ряде регионов страны превышает 70% и даже 90%. Сотрудниками департаментов комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности на местах выдвигаются требования, не предусмотренные нормативно-правовыми актами.

Приказ был издан без проведения процедур анализа регуляторного воздействия несмотря на то, что влечет регуляторную нагрузку на субъектов бизнеса, что противоречит требованиям Предпринимательского кодекса РК и Закона РК "О правовых актах".

Соблюдение норм приказа влечет увеличение затрат бизнеса и расходование средств из республиканского бюджета.

Все это приводит к "хаосу" в здравоохранении, так как многие медицинские организации не соответствуют требованиям приказа, что подтверждается большим числом отказов в выдаче лицензий на медицинскую деятельность во всех областях республики, - добавил Дюсенбай Турганов.

В связи с этим депутат предложил:

1. Правительству Республики Казахстан приостановить действие приказа министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ167/2020 от 29.10.2020 г. "Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями" в отношении частных медицинских организаций.

2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан: