Дождь и снег ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 18 апреля предоставили в "Казгидромете", сообщает zakon.kz.

Большая часть территории РК будет находиться под влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами: местами пройдет дождь, в ночные часы на севере – осадки, в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке, западе и северо-западе – гроза. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем Алматинской областях ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской местами – туман.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами – гроза.