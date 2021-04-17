В России задержан украинский консул

Украинский консул Александр Сосонюк задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФСБ РФ, задержали с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ.

Уточняется, что он пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Речь идет о консуле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александре Сосонюке.

Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России. пресс-служба ФСБ РФ

Также говорится, что к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник агентства не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.

Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил в беседе с УНН, что задержание украинского консула Александра Сосонюка в России является "очередной провокацией". При этом Украина, по словам Енина, уже готовит ответ российской стороне. Он отметил, что Киев использует принцип взаимности и примет ответные меры в отношении дипломатов из России.