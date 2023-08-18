Киберполиция Караганды задержала юного мошенника и его опытную подельницу

Киберполицейские Караганды задержали двух подозреваемых в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть причастны к более чем 30 онлайн-аферам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, подозреваемых задержали в рамках операции "Hi-Tech". К ней пришлось привлечь органы опеки, поскольку один из фигурантов дела – несовершеннолетний. Подозреваемых задержали в Алматы и Талдыкоргане.

17-летний молодой человек действовал вместе с подельницей – 54-летней жительницей Алматы. Они публиковали в Сети объявления о продаже телефонов по цене ниже рыночной, после чего ждали, когда на их предложение откликнется доверчивый интернет-пользователь. По версии следствия, задержанные причастны более чем к 30 фактам онлайн-мошенничества и нанесли потерпевшим ущерб на общую сумму 15 млн тенге. От их действий пострадали жители Карагандинской области и других регионов страны.





"При задержании изъяты MacBook, записные книжки с записями заказов и расхода денежных средств, пять сим-карт, около 5,5 млн тенге (происхождение устанавливается), IPhone-14. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе ДП.

О том, можно ли защититься от кибермошенничества, читайте здесь.