Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Киберполиция Караганды задержала юного мошенника и его опытную подельницу

Киберполиция задержала юного онлайн-мошенника и его подельницу Фото: pixabay
Киберполицейские Караганды задержали двух подозреваемых в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть причастны к более чем 30 онлайн-аферам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, подозреваемых задержали в рамках операции "Hi-Tech". К ней пришлось привлечь органы опеки, поскольку один из фигурантов дела – несовершеннолетний. Подозреваемых задержали в Алматы и Талдыкоргане.

17-летний молодой человек действовал вместе с подельницей – 54-летней жительницей Алматы. Они публиковали в Сети объявления о продаже телефонов по цене ниже рыночной, после чего ждали, когда на их предложение откликнется доверчивый интернет-пользователь. По версии следствия, задержанные причастны более чем к 30 фактам онлайн-мошенничества и нанесли потерпевшим ущерб на общую сумму 15 млн тенге. От их действий пострадали жители Карагандинской области и других регионов страны.


"При задержании изъяты MacBook, записные книжки с записями заказов и расхода денежных средств, пять сим-карт, около 5,5 млн тенге (происхождение устанавливается), IPhone-14. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе ДП.

О том, можно ли защититься от кибермошенничества, читайте здесь.

Читайте также

Токаев раскритиковал состояние пожарной безопасности Алматы

Казахстанца задержали в России за мошенничество на 39 млн тенге

Как мощный пожар в Новороссийске повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК

Никита Дробны
Алматы Караганда Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления