Франция заявила о крупнейшей в XXI веке катастрофе

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди в субботу сообщил о проблемах, которые возникли у фермеров из-за нескольких весенних заморозков в этом году. Министр описал ситуацию как "наихудшую из всех катастроф XXI века", сообщает zakon.kz.

Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства. Жюльен Денорманди

В таких "исключительных обстоятельствах" государство решило выделить поддержку отрасли в размере миллиарда евро, добавил Кастекс.

Отмечается, что власти создают специальный фонд финансовой компенсации для сельских хозяйств, пострадавших от заморозков.

Также Кастекс подчеркнул, что ряд регионов объявлены зоной сельскохозяйственного бедствия, что означает, что им будут начаты выплаты по страхованию урожая.

Из-за сильных заморозков во французском Сент-Обене местные фермеры вынуждены спасать свой урожай винограда. Чтобы виноградная лоза не замерзла, они зажгли более 2 тыс. специальных свечей — бочек, наполненных горящим парафином.