Потушен пожар, бушевавший в Алматинской области несколько дней

Очаги пожаров сухой травы и камыша в Балхашском районе Алматинской области на сегодняшний день ликвидированы, сообщает zakon.kz.

В Балхашском районе огнеборцы в течение нескольких дней тушили три очага горевшей сухой травы и камыша в Жиделинском, Аккольском и Каройском сельских округах.

Очаг возгорания в Аккольском сельском округе вблизи села Кокжиде был ликвидирован 16 апреля 2021 года в 20:30 (на площади 30 га).

17 апреля в 9:20 был ликвидирован очаг загорания в Жиделинском сельском округе вблизи села Жидели (на площади 45 га) и в 11:14 в Караойском сельском округе (площадь возгорания уточняется).

В тушении загораний в Балхашском районе было задействовано 139 человек и 20 единиц техники ДЧС Алматинской области, лесных хозяйств, Казавиалесоохраны, местных исполнительных органов, Иле-Балхашского Государственного природного резервата и добровольных пожарных формирований. пресс-служба ДЧС Алматинской области

Совместными усилиями удалось не допустить распространение огня на четыре крестьянских хозяйства. Жители выразили благодарность всем службам, задействованным в тушении очагов пожаров.

Общий материальный ущерб уточняется созданной комиссией.

При аэровизуальном облете, совершенном работниками Казавиалесоохраны и сотрудниками ДЧС Алматинской области установили очаги горящего камыша на труднодоступных водно-болотистых островках в дельте реки Или на участке Коскумбез Коктальского сельского округа. Строений на нем нет.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.