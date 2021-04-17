Украина зеркально высылает старшего российского дипломата

МИД Украины выразил протест на задержание и высылку своего консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В ответ из Киева вышлют старшего дипломата посольства России, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Его задержали при получении информации закрытого характера. Украинская сторона заявила о невиновности консула.

Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что такое решение принято в ответ на решение России выслать украинского консула в Санкт-Петербурге.

Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ <...> Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения. Такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной. МИД Украины

О задержании консула стало известно 17 апреля. На встрече с россиянином в Санкт-Петербурге Сосонюк попытался получить информацию закрытого характера и был задержан с поличным.

Киев счел действия России провокацией и пригрозил ответными мерами в отношении российских дипломатов.