Лукашенко заявил, что на него и его детей готовили покушение

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей, сообщает zakon.kz.

БелТА приводит слова президента Беларуси о том, что задержанные связаны со спецслужбами США.

В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали. Александр Лукашенко

По его словам, в эту группу входили задержанные в РФ адвокат Зенкович и политолог Федута.

Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путин, сказал он.

Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. Александр Лукашенко

Тем временем ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко,— сообщили в ЦОС (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.