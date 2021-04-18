Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада рассказал, какие лекарства опасно принимать без назначения, передает zakon.kz.

Агентству "Прайм" он рассказал, почему не стоит заниматься самолечением - "назначать" себе лекарства без консультации с доктором "с помощью интернета", и чем это может быть опасно.

Кому-то это действительно удается, но крайне редко. Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем - нанесет организму вред. Мохамед Али Вуада

В пример он привел антибактериальные препараты, которые очень часто применяют по совету знакомых.

Безусловно, так делать категорически не рекомендуется, - предупредил врач.

Он назвал две главные причины, по которым этого не стоит делать:

у вас могут быть хронические заболевания, при которых противопоказано принимать те или иные лекарственные средства;

лекарства могут вызывать аллергические реакции.

Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем. Мохамед Али Вуада

Ряд препаратов, как отметил врач, нельзя применять при беременности или в период кормления. Некоторые лекарства нельзя принимать совместно, так как они могут блокировать или, наоборот, усиливать эффект друг от друга. Поэтому в любом случае консультация врача "крайне необходима".

Также, по словам специалиста, нередки случаи, когда люди прибегают к "народным" методам лечения. Их действие никак не доказано. Очень часто люди используют без назначения врача гипотензивные средства - препараты от повышенного артериального давления.

Принимать их бессистемно и ситуативно нельзя - это приводит к тому, что, заглушая симптомы, человек долгое время остается необследованным, и его проблема лишь усугубляется. Лечение гипертензии обязательно должно назначаться на основе результатов обследования, быть систематическим и регулярным. Мохамед Али Вуада