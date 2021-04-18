Спортивный стриминговый сервис (DAZN) раскрыл планы Геннадия Головкина на следующий бой - назвал соперника и дату, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, британский промоутер Эдди Хирн хочет устроить американскому боксеру Деметриусу Андраде (30-0, 18 КО) бой с другими чемпионами мира - Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) и Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

Почему бы Чарло не подраться с Андраде? Он будет стоить ему не дороже, чем тот же Деревянченко. Мы можем устроить этот бой: два американских боксера, два чемпиона мира - это большой бой. Почему другие чемпионы не хотят драться с Деметриусом? Сегодня ему досталось, он вымотался... Он не сможет вечно делать 160 фунтов. На месте Головкина или Чарло я бы посмотрел на него и сказал: "Я могу побить его". Так почему бы им не выйти против него? Эдди Хирн

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Он отметил, что "Геннадий Головкин - великий чемпион".

Но он планирует бой с Риотой Муратой на 31 декабря. Сейчас на дворе апрель! Ему нужно связаться с DAZN, с нами, и сказать: "Я буду драться с Андраде летом, а потом с Муратой в Японии". Два больших объединительных боя! Чемпионы должны драться с чемпионами. Давайте устроим этот бой! Эдди Хирн