Павлодарку избили на автомойке за просьбу выдать зарплату

18 апреля 2021, 11:36
Фото: instagram.com/pavlo.detka

В Павлодаре сотрудницу автомойки избили за просьбу выдать зарплату, сообщает zakon.kz.

Фотографии побоев неизвестная девушка отправила в директ Instagram-паблика pavlo.detka.

На автомойке Мегасервис в Павлодаре (ул. Торговая, 3/4) меня избил сожитель арендатора за то, что я просила свою заработную плату, и сказала, что буду увольняться. Я написала заявление, чтобы мое дело не осталось безнаказанно. Произошло все 16 апреля около 14:15, - говорится под публикацией.

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Публикация от Это Павлодар, детка ????????‍♂️ (@pavlo.detka)

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что данный факт зарегистрирован.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.


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