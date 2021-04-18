Какие знаки зодиака ждет успех в конце апреля

Российский астролог Павел Глоба назвал самые благоприятные и неудачные дни в конце апреля, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", всем знакам зодиака до конца апреля он советует уделить время саморазвитию и улучшению отношений с членами семьи.

До конца апреля большинству знаков зодиака астролог советует постараться успеть реализовать давние планы. Второй месяц весны даст шанс довести задуманное до конца. Исключение - Водолеи, Девы и Близнецы, для которых апрель выдался переменчивым, долгосрочное планирование лучше оставить на потом.

Астролог советует проявлять максимальную осторожность в пятницу, 30 апреля. Последний день месяца может оказаться неудачным, предупреждает Kleo. При этом на следующей неделе все знаки зодиака ждут четыре успешных дня подряд. Павел Глоба рекомендует постараться перенести важные дела на промежуток с 21 по 24 апреля включительно. Благоприятное положение Луны и созвездий ожидается также во вторник, 27 апреля.

Для некоторых знаков, по словам Глобы, предстоящие дни выдадутся особенно удачными.

Он перечислил знаки зодиака, которые до конца апреля могут рассчитывать на серьезный успех.

Овен

Весь апрель – время успешного баланса между делами и семьей. До конца месяца Овнам стоит воплощать в жизнь давние планы и мечты.

Весы

До конца апреля Весам удастся продемонстрировать окружающим свое мастерство. Рожденных под этим знаком озарит вдохновение, за которым последует признание их умений и талантов.

Стрелец

До конца месяца удастся улучшить материальное положение. Особенно благоприятно пойдут дела у тех Стрельцов, которые занимаются саморазвитием и постоянно работают над собой.

Рыбы

У рожденных под этим знаком есть время для того, чтобы наладить отношения с родственниками и близкими людьми. До конца месяца утихнут конфликты, а мир в семье воцарится надолго.